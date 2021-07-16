Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Великобритании, Мазепин — 20-й

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В Сильверстоуне завершилась квалификация Гран-при Великобритании. Поул-позишен завоевал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второй результат показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, лидирующий в общем зачёте. Тройку лучших замкнул Валттери Боттас, представляющий «Мерседес».

Из остальных результатов стоит отметить восьмое место пилота «Уильямса» Джорджа Расселла, которого очень тепло встретили родные трибуны.

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин стал лишь 20-м. Его напарник Мик Шумахер показал 19-й результат.

Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:26.134

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,075

3. Валттери Боттас («Мерседес») +0,194

4. Шарль Леклер («Феррари») +0,694

5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,710

6. Ландо Норрис («Макларен») +0,763

7. Даниэль Риккардо («Макларен») +0,765

8. Джордж Расселл («Уильямс») +0,837

9. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0,873

10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,045.

Не вышли в третий сегмент:

11. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,222

12. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,250

13. Эстебан Окон («Альпин») +1,317

14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,594

15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,642.



Не вышли во второй сегмент:

16. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,292

17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,311

18. Николас Латифи («Уильямс») +1,503

19. Мик Шумахер («Хаас») +1,987

20. Никита Мазепин («Хаас») +2,300.