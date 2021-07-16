Рованперя лидирует на Ралли Эстонии WRC, Тянак сошёл, Лукьянюк — восьмой

Гонщик «Тойоты» Калле Рованперя захватил лидерство на очередном этапе чемпионата мира по ралли — Ралли Эстонии WRC. Рованперя менее чем на семь секунд опережает лучшего представителя «Хёндэ» Крэйга Брина. Лидер общего зачёта Себастьен Ожье занимает четвёртое место, в то время как пилот «Хёндэ» Отт Тянак в очередной раз сошёл: эстонец вылетел с трассы, проколол два колеса и был вынужден завершить выступление в пятницу.



Российский гонщик Алексей Лукьянюк занимает восьмое место в общем зачёте и лидирует в своём классе RC2.

WRC. Ралли Эстонии. Положение после СУ9

1. Калле Рованперя («Тойота») — 57:26.7

2. Крэйг Брин («Хёндэ») +6,7

3. Тьерри Нёвиль («Хёндэ») +48.8

4. Себастьен Ожье («Тойота») +49.3

5. Эльфин Эванс («Тойота») +1:05.3

6. Пьер-Луи Лубе(«Хёндэ») +2:33.8

7. Теэму Сунинен («М-Спорт Форд») +2:55.8

8. Алексей Лукьянюк +3:07.1

9. Андреас Миккельсен (Toksport +3:27.1

10. Эмиль Линдхольм +3:48.0

11. Николай Грязин (Movisport) +3:57.4.