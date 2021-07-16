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Рованперя лидирует на Ралли Эстонии WRC, Тянак сошёл, Лукьянюк — восьмой

Рованперя лидирует на Ралли Эстонии WRC, Тянак сошёл, Лукьянюк — восьмой
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Гонщик «Тойоты» Калле Рованперя захватил лидерство на очередном этапе чемпионата мира по ралли — Ралли Эстонии WRC. Рованперя менее чем на семь секунд опережает лучшего представителя «Хёндэ» Крэйга Брина. Лидер общего зачёта Себастьен Ожье занимает четвёртое место, в то время как пилот «Хёндэ» Отт Тянак в очередной раз сошёл: эстонец вылетел с трассы, проколол два колеса и был вынужден завершить выступление в пятницу.

Российский гонщик Алексей Лукьянюк занимает восьмое место в общем зачёте и лидирует в своём классе RC2.

WRC. Ралли Эстонии. Положение после СУ9

1. Калле Рованперя («Тойота») — 57:26.7
2. Крэйг Брин («Хёндэ») +6,7
3. Тьерри Нёвиль («Хёндэ») +48.8
4. Себастьен Ожье («Тойота») +49.3
5. Эльфин Эванс («Тойота») +1:05.3
6. Пьер-Луи Лубе(«Хёндэ») +2:33.8
7. Теэму Сунинен («М-Спорт Форд») +2:55.8
8. Алексей Лукьянюк +3:07.1
9. Андреас Миккельсен (Toksport +3:27.1
10. Эмиль Линдхольм +3:48.0
11. Николай Грязин (Movisport) +3:57.4.

WRC 2021. Этап 7, Тарту, Эстония
Ралли Эстонии. Общий зачёт
16 июля 2021, пятница. 18:09 МСК
Окончено
1
Калле Рованперя
Toyota GAZOO Racing WRC
1:06:54.4
2
Крэйг Брин
Hyundai Shell Mobis WRT
+8.5
3
Тьерри Нёвиль
Hyundai Shell Mobis WRT
+53.4
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