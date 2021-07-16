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Льюис Хэмилтон: когда увидел 90 тыс. фанатов, вспомнил свой первый поул в Сильверстоуне

Льюис Хэмилтон: когда увидел 90 тыс. фанатов, вспомнил свой первый поул в Сильверстоуне
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился эмоциями от квалификации Гран-при Великобритании. Британец показал лучший результат. После квалификации Хэмилтон отметил фанатов, на трибунах присутствовали 90 тыс. зрителей.

«Я очень благодарен за то, что мы видим здесь фанатов. Нам вас не хватало весь год. Когда попадаешь на Гран-при в Сильверстоуне и видишь полные трибуны, получаешь энергию. Наш результат стал следствием отличной командной работы и поддержки фанатов.

«Ред Булл» был очень быстрым во время практики. Но мы сохраняли нацеленность и сосредоточенность.

Первый круг был отличным. А второй казался ещё лучше, но мы немного упустили в последнем повороте. Когда я видел фанатов, всё это напомнило мне мой первый поул в 2007 году», — цитирует Хэмилтона Sky Sports.

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