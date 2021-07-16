Шварцман прокомментировал разворот в квалификации этапа Формулы-2

Российский гонщик Формулы-2 Роберт Шварцман прокомментировал седьмой результат в квалификации этапа на «Сильверстоуне» и свой разворот в конце сессии.
«Эта квалификация была со взлётами и падениями. Мы определённо улучшили нашу скорость по сравнению со свободными заездами, ощущения от машины были очень хорошими — но я расстроен результатом, потому что было реально занять третье или четвёртое место. Первая попытка была неплохой, несмотря на пару маленьких ошибок.
Затем я проходил второй круг во второй попытке, ехал на две десятые быстрее, но потерял заднюю часть машины, меня развернуло. Инцидент был непредсказуемым — возможно, он случился из-за ветра или из-за того, что шины потеряли сцепление. Нам нужно изучить данные и подготовиться к гонкам. Будет нелегко контролировать деградацию покрышек, так что нам нужно хорошо поработать», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «Премы».
Права на видео принадлежат Formula Two Championship Limited. Посмотреть видео можно на официальной странице Формулы-2 в «Инстаграме».
- 16 июля 2021
-
21:57
-
21:51
-
21:44
-
21:39
-
21:35
-
21:33
-
21:07
-
20:56
-
19:51
-
19:37
-
18:16
-
18:00
-
17:32
-
16:38
-
15:59
-
14:55
-
14:40
-
14:01
-
12:53
-
11:49
-
11:02
-
11:00
-
10:33
-
10:20
-
10:07
-
00:58
- 15 июля 2021
-
23:09
-
22:55
-
21:40
-
20:19
-
20:00
-
18:34
-
18:14
-
17:40
-
17:31