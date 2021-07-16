Шварцман прокомментировал разворот в квалификации этапа Формулы-2

Российский гонщик Формулы-2 Роберт Шварцман прокомментировал седьмой результат в квалификации этапа на «Сильверстоуне» и свой разворот в конце сессии.



«Эта квалификация была со взлётами и падениями. Мы определённо улучшили нашу скорость по сравнению со свободными заездами, ощущения от машины были очень хорошими — но я расстроен результатом, потому что было реально занять третье или четвёртое место. Первая попытка была неплохой, несмотря на пару маленьких ошибок.



Затем я проходил второй круг во второй попытке, ехал на две десятые быстрее, но потерял заднюю часть машины, меня развернуло. Инцидент был непредсказуемым — возможно, он случился из-за ветра или из-за того, что шины потеряли сцепление. Нам нужно изучить данные и подготовиться к гонкам. Будет нелегко контролировать деградацию покрышек, так что нам нужно хорошо поработать», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «Премы».

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