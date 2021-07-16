Перес объяснил, почему не поднялся в квалификации выше пятого места

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал свой пятый результат в квалификации Гран-при Великобритании Формулы-1. Если бы Переса не лишили последнего быстрого круга, он стал бы четвёртым.



«Я широко вышел из 15-го поворота, и моё лучшее время было удалено. Это немного досадно, но таковы правила. К счастью, я потерял всего одно место. Четвёртая позиция была бы немного лучше, но у нас есть спринтерская гонка, чтобы подняться на решётке выше перед воскресеньем. Так что ещё очень многое в игре. Мы сильно улучшили машину в ходе дня, однако в конце третьего сегмента баланс стал немного другим, и я не смог выжать из болида больше.



С нетерпением жду субботы. Будет интересно посмотреть, что произойдёт с этим новым спринтерским форматом и насколько сильного прогресса мы сможем добиться в этой гонке», — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».