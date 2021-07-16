Боттас подтвердил, что в квалификации работал на Хэмилтона
Поделиться
Финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас подтвердил, что в конце квалификации Гран-при Великобритании команда выпустила его перед Льюисом Хэмилтоном, чтобы британец сумел воспользоваться слипстримом. Сам Боттас при этом первым покинул боксы и не получил ни от кого слипстрима.
«Да, мы — команда, мы стараемся добиться наилучших результатов», — признал Боттас.
Также финн оценил собственный третий результат: «Это была хорошая квалификация, если исходить из увиденного на тренировке, где «Ред Булл» был так быстр. Но мы как команда сумели завоевать поул. Дальше у нас квалификационная гонка, есть ещё возможности. Будет интересно посмотреть, как всё сложится завтра. Надеюсь, у нас хороший гоночный темп», — приводит слова Боттаса GPFans.
Комментарии
- 17 июля 2021
-
00:32
- 16 июля 2021
-
23:57
-
23:52
-
23:47
-
23:40
-
23:36
-
23:31
-
23:28
-
21:57
-
21:51
-
21:44
-
21:39
-
21:35
-
21:33
-
21:07
-
20:56
-
19:51
-
19:37
-
18:16
-
18:00
-
17:32
-
16:38
-
15:59
-
14:55
-
14:40
-
14:01
-
12:53
-
11:49
-
11:02
-
11:00
-
10:33
-
10:20
-
10:07
-
00:58
- 15 июля 2021
-
23:09
Партнерский контент