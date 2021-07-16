Боттас подтвердил, что в квалификации работал на Хэмилтона

Финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас подтвердил, что в конце квалификации Гран-при Великобритании команда выпустила его перед Льюисом Хэмилтоном, чтобы британец сумел воспользоваться слипстримом. Сам Боттас при этом первым покинул боксы и не получил ни от кого слипстрима.



«Да, мы — команда, мы стараемся добиться наилучших результатов», — признал Боттас.



Также финн оценил собственный третий результат: «Это была хорошая квалификация, если исходить из увиденного на тренировке, где «Ред Булл» был так быстр. Но мы как команда сумели завоевать поул. Дальше у нас квалификационная гонка, есть ещё возможности. Будет интересно посмотреть, как всё сложится завтра. Надеюсь, у нас хороший гоночный темп», — приводит слова Боттаса GPFans.