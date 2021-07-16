Сайнс после девятого места в квалификации признал, что допустил ошибки

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал девятый результат в квалификации Гран-при Великобритании.
«Я не удовлетворён этой квалификацией. У меня были хорошие ощущения от машины с начала сессии, я прибавлял в уверенности с каждым кругом до второго сегмента, когда собрал сильный круг для прохождения в третий сегмент. На самой последней попытке, однако, у меня возникло чуть больше проблем, была пара мелких ошибок, и это значило, что я не сумел повторить тот круг из второго сегмента, проиграв десятую или вроде того. К сожалению, сегодня при такой разнице ты проигрывает много мест, ведь борьба невероятно плотная.
Досадно, потому что у машины была скорость, было время на круге. Однако спринтерская квалификация даёт нам хорошую возможность на атаку. Пришло время сконцентрироваться на этом. Уик-энд ещё далёк от завершения, я буду выкладываться до конца», — приводит слова Сайнса его официальный сайт.
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