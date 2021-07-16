«Странное чувство». Ферстаппен рассказал о проблемах в квалификации

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги квалификации Гран-при Великобритании. Представитель Нидерландов показал второй результат, уступив лишь гонщику «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

«Нам нужно посмотреть на собственные ошибки, ведь машина хорошо управлялась, была лишь недостаточная поворачиваемость.

Я не мог атаковать в поворотах: просто ждал, пока появится сцепления у передней части машины. При пилотировании было странное чувство, но я не думаю, что это как-то связано с настройками переднего антикрыла. Но мы по-прежнему рядом, так что, всё в порядке. Я по-прежнему уверен, что мы можем провести сильную гонку», — цитирует Ферстаппена Sky Sports.

Ферстаппен возглавляет общий зачет Формулы-1. Он опережает Хэмилтона на 32 очка. На Гран-при Великобритании впервые будет опробовал новый формат — спринт.