«Странное чувство». Ферстаппен рассказал о проблемах в квалификации

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги квалификации Гран-при Великобритании. Представитель Нидерландов показал второй результат, уступив лишь гонщику «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.
«Нам нужно посмотреть на собственные ошибки, ведь машина хорошо управлялась, была лишь недостаточная поворачиваемость.
Я не мог атаковать в поворотах: просто ждал, пока появится сцепления у передней части машины. При пилотировании было странное чувство, но я не думаю, что это как-то связано с настройками переднего антикрыла. Но мы по-прежнему рядом, так что, всё в порядке. Я по-прежнему уверен, что мы можем провести сильную гонку», — цитирует Ферстаппена Sky Sports.
Ферстаппен возглавляет общий зачет Формулы-1. Он опережает Хэмилтона на 32 очка. На Гран-при Великобритании впервые будет опробовал новый формат — спринт.
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