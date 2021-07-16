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Риккардо считает, что мог стать четвёртым, опередив Леклера

Риккардо считает, что мог стать четвёртым, опередив Леклера
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Австралийский гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо прокомментировал седьмой результат в квалификации Гран-при Великобритании. Занявший четвёртое место Шарль Леклер опередил Риккардо на 71 тысячную секунды.

«Определённо, день сложился лучше. Но я немного расстроен, потому что чувствовал, что ещё был небольшой запас. Думаю, мы могли добиться чуть большего на последней попытке. Если посмотреть на результаты, то Шарль впереди где-то в половине десятой, на четвёртом месте. Честно говоря, я считаю, что это было достижимо.

Если вспомнить несколько последних квалификаций, то каждый скажет, что эта сложилась для меня намного лучше, и это правда так. Но, возможно, я расстроен потому, что чувствую, что можно было добиться ещё большего», — приводит слова Риккардо RaceFans.

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