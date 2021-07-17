Вольф: Хэмилтон мог быть на 0,3 секунды быстрее, если бы его не заносило в концовке

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф подвёл итоги квалификации Гран-при Великобритании. Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучший результат.

«Здорово вновь взять поул, особенно учитывая скорость обоих пилотов. Думаю, Льюис мог быть быстрее на 0,3 секунды, если бы его не заносило в концовке. Я доволен нашей скоростью.

Нет, причина не в наших обновлениях. Просто мы немного улучшили дела во всём. К тому же, мы правильно работали с шинами.

Думаю, что успехи «Ред Булл» мы восприняли, как испытание. Хоть мы и выиграли семь последних чемпионатов, никогда не расслаблялись», — цитирует Вольфа RacingNews365.

Второй результат в квалификации показал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Именно он лидирует в общем зачёте.