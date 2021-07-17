Феттель: в третьем сегменте возникли сложности с извлечением максимума из болида

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель подвёл итоги квалификации Гран-при Великобритании. Он показал 10-й результат. Квалификацию выиграл гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал вторым.

«Хотелось закончить третий сегмент квалификации повыше, учитывая, что машина у нас была конкурентоспособной, да и скорость набиралась легко. В целом сессия получилась удачной: я был доволен лучшим кругом во втором сегменте, но в третьем сегменте возникли сложности с извлечением максимума из болида. Я думаю, что мы могли оказаться на несколько позиций выше. Было здорово увидеть такую большую толпу зрителей. Думаю, что новый формат сделал пятницу более интересной для фанатов», — приводит слова Феттеля пресс-служба «Астон Мартин».