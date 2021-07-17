Хорнер и Вольф поспорили, нужны ли Формуле-1 громкие моторы

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер и руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказались о двигателях, которые, по их мнению, должны быть использованы командами Формулы-1 в будущем.
По словам Хорнера, правильно было бы применять шумные высокоскоростные агрегаты. Вольф, напротив, считает, что нужно идти, руководствуясь тенденциями и не забывать, что Формула-1 — не только спорт, но и бизнес.
«Я думаю, что у двигателя внутреннего сгорания есть будущее, так почему бы не использовать высокооборотные агрегаты, сделав их более безопасными? Я думаю, что с помощью биотоплива сделать это будет возможно. Знаю, что электрификация развивается во многом под сильным политическим давлением, но не уверен, что это правильный путь на ближайшие 25–30 лет», — приводит слова Хорнера Motorsport.
Другого мнения придерживается Вольф:
«Я бы не согласился с Кристианом. Мы это мы, но сейчас на сцене другое поколение. Мне тоже нравится громкий звук мотора, и я бы хотел иметь в распоряжении 12-цилиндровый двигатель, который будет шуметь в дороге. Но наша деятельность не только про спорт, но и про бизнес. Я думаю, что мы лишимся всех контактов с партнёрами, спонсорами и акционерами, если перестанем заботиться об окружающей среде. Поэтому нельзя полагаться только на двигатели внутреннего сгорания».
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