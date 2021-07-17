Джордж Расселл прокомментировал 8-е место в квалификации Гран-при Великобритании

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл прокомментировал результат в квалификации Гран-при Великобритании. Джордж стал восьмым.



«Это была наша лучшая квалификация. А проводить её дома перед болельщиками — настоящее удовольствие. Во время первой тренировки я не был полностью уверен в машине, но вот я на восьмом месте! После тренировки нами было принято решение внести некоторые изменения в болид в надежде, что состояние трассы изменится в нашу пользу. В итоге так всё и вышло.



Я чувствовал себя уверенно и комфортно, что и позволило в результате отыграть дополнительные одну или две десятые. В конце концов, мы проделали фантастическую работу, и сейчас все мысли только о спринте. Конечно, будет непросто, но нам нужно постараться действовать агрессивно и получить преимущество», — приводит слова Расселла пресс-служба «Уильямса».