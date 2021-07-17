Шварцман вышел на второе место в общем зачёте Формулы-2, до лидера — два очка

Победа в первой спринтерской гонке этапа Формулы-2 на «Сильверстоне» позволила российскому гонщику Роберту Шварцману выйти в общем зачёте на второе место. Шварцман опередил китайца Чжоу Гуаньюя, но впереди Роберта остался его партнёр по команде Оскар Пиастри, который набрал два бонусных очка благодаря быстрейшему кругу гонки.



Формула-2. Общий зачёт.



1. Оскар Пиастри («Према») — 83 очка

2. Роберт Шварцман («Према») — 81 очко

3. Чжоу Гуаньюй («УНИ-Виртуози») — 78 очков

4. Юри Випс («Хайтек») — 75 очков

5. Дэниел Тиктум («Карлин») — 61 очко

6. Тео Пуршер («АРТ») — 61 очко

7. Джехан Дарувала («Карлин») — 53 очка

8. Лайам Лоусон («Хайтек») — 52 очка

9. Фелипе Другович («УНИ-Виртуози») — 49 очков

10. Ральф Бошунг («Кампос») — 36 очков

11. Кристиан Лундгор («АРТ») — 28 очков

12. Давид Бекман («Хароуз») — 24 очка

13. Рихард Версхор («МП Моторспорт») — 23 очка

14. Рой Ниссани («ДАМС») — 12 очков

15. Маркус Армстронг («ДАМС») — 12 очков

16. Бент Вискал («Трайдент») — 8 очков

17. Лирим Зендели («МП Моторспорт») — 5 очков

18. Марино Сато («Трайдент») — 1 очко

19. Маттео Наннини («ХВА») — 1 очко.