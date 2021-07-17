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Шварцман вышел на второе место в общем зачёте Формулы-2, до лидера — два очка

Шварцман вышел на второе место в общем зачёте Формулы-2, до лидера — два очка
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Победа в первой спринтерской гонке этапа Формулы-2 на «Сильверстоне» позволила российскому гонщику Роберту Шварцману выйти в общем зачёте на второе место. Шварцман опередил китайца Чжоу Гуаньюя, но впереди Роберта остался его партнёр по команде Оскар Пиастри, который набрал два бонусных очка благодаря быстрейшему кругу гонки.

Формула-2. Общий зачёт.

1. Оскар Пиастри («Према») — 83 очка
2. Роберт Шварцман («Према») — 81 очко
3. Чжоу Гуаньюй («УНИ-Виртуози») — 78 очков
4. Юри Випс («Хайтек») — 75 очков
5. Дэниел Тиктум («Карлин») — 61 очко
6. Тео Пуршер («АРТ») — 61 очко
7. Джехан Дарувала («Карлин») — 53 очка
8. Лайам Лоусон («Хайтек») — 52 очка
9. Фелипе Другович («УНИ-Виртуози») — 49 очков
10. Ральф Бошунг («Кампос») — 36 очков
11. Кристиан Лундгор («АРТ») — 28 очков
12. Давид Бекман («Хароуз») — 24 очка
13. Рихард Версхор («МП Моторспорт») — 23 очка
14. Рой Ниссани («ДАМС») — 12 очков
15. Маркус Армстронг («ДАМС») — 12 очков
16. Бент Вискал («Трайдент») — 8 очков
17. Лирим Зендели («МП Моторспорт») — 5 очков
18. Марино Сато («Трайдент») — 1 очко
19. Маттео Наннини («ХВА») — 1 очко.

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