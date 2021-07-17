Шварцман прокомментировал победу и рассказал, что ехал без связи с инженером

Российский гонщик Роберт Шварцман прокомментировал победу в первой спринтерской гонке этапа Формулы-2 на «Сильверстоуне».



«Старт был впечатляющим — я сам такого не ожидал. Мы ожидали, что при старте на жёстких шинах колёса будут прокручиваться: обычно высокого сцепления на „харде“ не было. Но прогревочный круг был очень хорошим, и всё получилось очень хорошо. Я увидел, что Юри стартует не так быстро, и нырнул вправо. Думал, мне придётся бороться с Кристианом, но в итоге не увидел никого в зеркалах!



Я защищался в третьем и четвёртом поворотах, потом попробовал оторваться, но сразу же выехал сейфти-кар, вообще их было много. Из-за них было нелегко: ты вроде отрываешься, а потом опять выезжает машина безопасности. С другой стороны, сейфти-кар помогал нам всем с шинами, мы могли их охлаждать. Было не слишком сложно по сравнению, скажем, с прошлым годом. В целом баланс машины был очень хорошим.



Я видел, что Юри быстр, но не возникало ощущения, что он быстрее меня. Я старался проехать нормальную гонку, без ошибок, не позволить Юри подъехать. У меня не было радиосвязи с инженером после первого рестарта — почти всю гонку! Ты словно в 70-х годах, предоставлен в гонке сам себе!



К сожалению, в том году мне не удалось завоевать победу на „Сильверстоуне“, так что сегодняшнюю гонку я назову искуплением», — заявил Шварцман на пресс-конференции после финиша.