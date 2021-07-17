Ральф Шумахер отреагировал на слухи о возможном переходе Мика в «Альфа Ромео»

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер, дядя пилота «Хааса» Мика Шумахера, отреагировал на слухи по поводу возможного перехода Мика в «Альфа Ромео».
«Если бы это была топовая команда, то, конечно, у Мика с ней были бы отличные перспективы. Но я не уверен, действительно ли «Альфа Роме» — лучший вариант. Мик всё ещё многому может научиться в «Хаасе», поэтому, если их новый болид действительно хорош, для Мика было бы разумно остаться там ещё на год.
Не стоит забывать, что молодому гонщику может понадобиться шесть месяцев, чтобы полностью освоиться в команде. Думаю, что сотрудничество с «Феррари» гораздо важнее для него. Мне кажется, что сейчас всё складывается довольно неплохо — даже с нынешней командой», — приводит слова Ральва GrandpX.news со ссылкой на Sky Germany.
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