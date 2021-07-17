Ферстаппен: почему бы не отказаться от второй свободной практики, если в ней нет смысла

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выразил сомнение в целесообразности проведения второй свободной практики в формате гоночного уик-энда со спринтом. По мнению Макса, сессия будет лишённой смысла, так как настройки машины менять запрещено.
«Что я нахожу странным, так это то, что после квалификации в болиде ничего нельзя поменять. Есть вторая свободная практика, а затем спринтерская гонка. И вот тут у меня возникает вопрос: почему бы и вовсе не отказаться от этой тренировки, если она лишена какого-либо смысла», — приводит слова Ферстаппена GPblog со ссылкой на Ziggo Sport Formula 1 Cafe.
Вторая свободная практика десятого этапа чемпионата Формулы-1 Гран-при Великобритании идёт в настоящее время. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию второй тренировки. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.
Формула-1. Гран-при Великобритании. Онлайн-трансляция второй практики
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