Вольф и Хорнер поделились ожиданиями от спринт-квалификации на Гран-при Великобритании

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф и руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказались о предстоящей спринт-квалификации на Гран-при Великобритании. Она состоится сегодня, 17 июля. Начало — в 18:30 мск.
«Это немного сбивает с толку. Признаться, даже не знаю, во сколько начало спринта. Сейчас я вижу два варианта развития событий: либо высокоскоростной поезд, но при этом на трассе произойдёт мало чего интересного, либо большое количество аварий и расстроенных пилотов, чего видеть, конечно, не хотелось бы», — приводит слова Вольфа Grandpx.news.
«Не могу представить, что гонщики будут осторожничать. Но риск у пилотов гораздо выше, чем у нас, стоящих за их спинами, а потому степень этого риска каждый изберёт самостоятельно. Но будет интересно», — добавил Хорнер.
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