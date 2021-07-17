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Блестящий старт Роберта Шварцмана, который принёс ему победу. Видео

Блестящий старт Роберта Шварцмана, который принёс ему победу. Видео
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Сегодня, 17 июля, на автодроме «Сильверстоун» завершилась первая гонка четвёртого этапа Формулы-2. Российский гонщик Роберт Шварцман после старта с четвёртой позиции благодаря рывку по внутренней траектории сразу же захватил лидерство. Вопреки нескольким рестартам, Роберт уверенно сохранил первую позицию вплоть до самого финиша. Вслед за россиянином финишировал Юри Випс, на третьем месте был Кристиан Лундгор.

Права на видео принадлежат Formula Two Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-2.

Благодаря этому успеху Шварцман вышел на второе место в общем зачёте, опередив представителя Китая Чжоу Гуаньюя. Однако впереди остаётся его партнёр по команде Оскар Пиастри, который набрал два бонусных очка благодаря быстрейшему кругу гонки.

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