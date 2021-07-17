«Альфа Ромео» может полностью поменять состав пилотов в следующем сезоне

Руководитель команды Формулы-1 «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр заявил, что команда может полностью поменять состав пилотов в следующем сезоне, но приоритет будет отдан Антонио Джовинацци.



«Важно ли сохранить тот же состав? Важно, но не обязательно. Конечно, хорошо, когда в команде имеется некая преемственность. В таком случае есть какой-то образец для сравнения. Мы сделаем выбор, когда наступит подходящий момент. Мы можем как сохранить тот же состав, а можем и поменять его. Сейчас всё открыто. Это удобно для каждого в команде. Не думаю, что давление может сказаться как-то отрицательно. Оно должно присутствовать.



Что касается Джовинацци, то он точно в списке, он часть нашей семьи, и его мы рассмотрим первым при выборе пилотов на следующий год», — приводит слова Вассёра The Race.