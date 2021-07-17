Версхор выиграл вторую гонку Формулы-2 в Сильверстоуне, Шварцман — 15-й после разворота

Пилот «МП Моторспорт» Рихард Версхор одержал победу во второй гонке Формулы-2 в Сильверстоуне. Второе место досталось Маркусу Армстронгу, третьим к финишу пришёл Дэн Тиктум.



Лидер чемпионата Оскар Пиастри финишировал четвёртым, показав лучший круг гонки. Россиянин Роберт Шварцман почти всю гонку шёл на девятой позиции, но после ошибки на последнем круге дистанции он финишировал только 15-м.



Формула-2. Сильверстоун. Вторая гонка



1. Рихард Версхор («МП Моторспорт»)

2. Маркус Армстронг («ДАМС»)

3. Дэниел Тиктум («Карлин»)

4. Оскар Пиастри («Према»)

5. Лайам Лоусон («Хайтек»)

6. Юри Випс («Хайтек»)

7. Фелипе Другович («УНИ-Виртуози»)

8. Давид Бекман («Хароуз»)

9. Лирим Зендели («МП Моторспорт»)

10. Тео Пуршер («АРТ»)

...15. Роберт Шварцман («Према»).

Положение в личном зачёте

1. Оскар Пиастри («Према») — 95 очков

2. Роберт Шварцман («Према») — 81 очко

3. Юри Випс («Хайтек») — 79 очков

4. Чжоу Гуаньюй («УНИ-Виртуози») — 78 очков

5. Дэниел Тиктум («Карлин») — 71 очко

6. Тео Пуршер («АРТ») — 61 очко

7. Лайам Лоусон («Хайтек») — 58 очков

8. Джехан Дарувала («Карлин») — 53 очка

9. Фелипе Другович («УНИ-Виртуози») — 51 очко

10. Рихард Версхор («МП Моторспорт») — 35 очков

11. Ральф Бошунг («Кампос») — 36 очков

12. Кристиан Лундгор («АРТ») — 28 очков

13. Давид Бекман («Хароуз») — 25 очков

14. Рой Ниссани («ДАМС») — 12 очков

15. Маркус Армстронг («ДАМС») — 24 очка

16. Бент Вискал («Трайдент») — 8 очков

17. Лирим Зендели («МП Моторспорт») — 5 очков

18. Марино Сато («Трайдент») — 1 очко

19. Маттео Наннини («ХВА») — 1 очко.