Штайнер: в «Мерседесе» определились, что делать с Расселлом

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мнением о гонщике «Уильямса» Джордже Расселле.



«Расселл точно есть в шорт-листе «Мерседеса». Уверен, в команде уже даже определились, что с ним делать. На самом деле я снимаю шляпу перед тем, что именно делает Джордж в настоящий момент. Надеюсь, наши пилоты будут не хуже, чем он в свой второй сезон выступлений. У Джорджа огромное будущее в Формуле-1.



Он молод, быстр, всё делает правильно, да ещё и приятный парень. Он исключительный талант. Все ждут момента, чтобы посмотреть, на что именно он способен за рулём быстрой машины. Если он получит её — он станет чемпионом мира. У него есть все необходимые для этого данные», — приводит слова Гюнтера Штайнера GrandPX.news.