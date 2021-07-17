Мазепина и ещё четырёх пилотов вызвали к стюардам. Сайнса — сразу по трём поводам

Стюарды Гран-при Великобритании Формулы-1 расследуют целый ряд инцидентов вечером в субботу. Во-первых, судьи вызвали к себе Карлоса Сайнса и Джорджа Расселла для расследования аварии гонщиков «Феррари» и «Уильямса» на первом круге спринтерской гонки. Расселл отправил Сайнса в разворот, и теперь британцу угрожает наказание.



Штраф, однако, может быть наложен и на самого испанца: судьи изучают, насколько безопасно Карлос вернулся на трассу после разворота, так как Пьеру Гасли, Лэнсу Строллу и Кими Райкконену пришлось уворачиваться от «Феррари».

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «инстаграме» Формулы-1.

Наконец, стюарды изучат возможное нарушение процедуры тренировки старта Сайнсом, Себастьяном Феттелем и Никитой Мазепиным в конце второй свободной тренировки Гран-при Великобритании.