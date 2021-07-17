Хэмилтон: ничего не мог сделать, чтобы удержать Ферстаппена позади

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги спринт-квалификации Гран-при Великобритании, которую он закончил на втором месте.
«Я сделал всё, что мог. Нужно сказать огромное спасибо болельщикам, их поддержка значит для меня буквально всё. Завтра мы будем бороться. Я потерпел поражение на первом круге, что обидно, учитывая старт с первой позиции. Но завтра мы попробуем преобразовать весь негатив в позитив. Каждое очко сейчас на счету, но я рад, что смог добраться до финиша.
Машины «Ред Булл» очень сильны в гонке. Я ничего не мог сделать, чтобы удержать Макса позади. Нам нужно постараться их опередить каким-то образом. Они очень хорошо работают с двигателем и на стартах. Мы растеряли наше преимущество, которое было на стартах, так что нужно сделать всё, чтобы прибавить», — приводит слова Льюиса Хэмилтона GPBlog.
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