Сайнс считает, что Расселл должен получить штраф и стартовать в гонке позади него

Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал разворот на первом круге спринта Гран-при Великобритании после контакта с Джорджем Расселлом, высказав мнение, что пилота «Уильямса» должны оштрафовать.



«Я бы не возражал против небольшого наказания. Думаю, я заслуживаю того, чтобы стартовать завтра впереди него. Думаю, было бы немного несправедливо, если бы он начинал гонку впереди меня после той очевидной ошибки, которую он допустил сегодня.



Такое случается со всеми нами, такое бывало в прошлом и со мной, но да, я думаю, что вы должны принимать последствия, если допускаете подобную ошибку. Обычно стюарды на первом круге словно немного закрывают глаза по сравнению со своим поведением позднее в ходе гонки, но, думаю, в данном случае ошибка была слишком очевидной», — приводит слова Сайнса The Race.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «инстаграме» Формулы-1.