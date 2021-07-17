Рованперя лидирует на Ралли Эстонии WRC после 18 СУ, Лукьянюк — восьмой

Гонщик «Тойоты» Калле Рованперя удерживает лидерство на очередном этапе чемпионата мира по ралли — Ралли Эстонии WRC. Рованперя на 50 секунд опережает лучшего представителя «Хёндэ» Крэйга Брина. Лидер общего зачёта Себастьен Ожье занимает четвёртое место.



Российский гонщик Алексей Лукьянюк занимает восьмое место в общем зачёте и лидирует в своём классе RC2.



WRC. Ралли Эстонии. Положение после СУ 18



1. Калле Рованперя («Тойота») — 2:17.46,8

2. Крэйг Брин («Хёндэ») +50,7

3. Тьерри Нёвиль («Хёндэ») +1.20,9

4. Себастьен Ожье («Тойота») +1.38,8

5. Эльфин Эванс («Тойота») +2.02,2

6. Пьер-Луи Лубе(«Хёндэ») +6.14,3

7. Теэму Сунинен («М-Спорт Форд») +7.32,5

8. Алексей Лукьянюк +8.15,9

9. Андреас Миккельсен (Toksport) +9.15,1

10. Мадс Остберг +9.41,0.