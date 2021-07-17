Рованперя лидирует на Ралли Эстонии WRC после 18 СУ, Лукьянюк — восьмой

Гонщик «Тойоты» Калле Рованперя удерживает лидерство на очередном этапе чемпионата мира по ралли — Ралли Эстонии WRC. Рованперя на 50 секунд опережает лучшего представителя «Хёндэ» Крэйга Брина. Лидер общего зачёта Себастьен Ожье занимает четвёртое место.
Российский гонщик Алексей Лукьянюк занимает восьмое место в общем зачёте и лидирует в своём классе RC2.
WRC. Ралли Эстонии. Положение после СУ 18
1. Калле Рованперя («Тойота») — 2:17.46,8
2. Крэйг Брин («Хёндэ») +50,7
3. Тьерри Нёвиль («Хёндэ») +1.20,9
4. Себастьен Ожье («Тойота») +1.38,8
5. Эльфин Эванс («Тойота») +2.02,2
6. Пьер-Луи Лубе(«Хёндэ») +6.14,3
7. Теэму Сунинен («М-Спорт Форд») +7.32,5
8. Алексей Лукьянюк +8.15,9
9. Андреас Миккельсен (Toksport) +9.15,1
10. Мадс Остберг +9.41,0.
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