Ферстаппен рассказал об эмоциях, когда на его машине загорелись тормоза перед стартом

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал происшествие перед стартом спринтерской гонки Гран-при Великобритании, когда на его машине загорелись тормоза на переднем левом колесе.
«Я очень сильно опасался. Небольшой огонь — это нормально, но в какой-то момент он стал довольно большим, так что я просто смотрел в зеркало на парней сзади, словно приговаривая, чтобы они двигались быстрее. Я не был уверен перед третьим поворотом, что мои тормоза сработают, но, к счастью, серьёзных повреждений не было.
Я видел, как несколько людей на трибунах делали фото, когда тормоза горели. Без сомнений, у них получились хорошие снимки!» — приводит слова Ферстаппена Motorsport Week.
Также голландец поделился впечатлениями от спринта: «Похоже, мы достаточно быстры в поворотах, а они в этот уик-энд быстры на прямых. В этот уик-энд мы не можем вносить изменения, своего рода застряли, так что ситуацию на прямых не исправить — поэтому мы должны отыгрывать время в поворотах. Темп был в порядке, но я всё ещё ожидаю, что завтра в игру вступят пит-стопы — может, даже два, кто знает. Вновь будет хорошее сражение».
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «инстаграме» Формулы-1.
- 17 июля 2021
-
23:30
-
23:08
-
22:55
-
22:41
-
22:22
-
22:05
-
21:45
-
21:43
-
20:55
-
20:52
-
20:38
-
20:23
-
19:06
-
18:20
-
17:41
-
17:08
-
16:46
-
15:31
-
15:22
-
15:15
-
14:48
-
13:21
-
13:00
-
13:00
-
12:33
-
12:32
-
12:31
-
11:59
-
11:54
-
11:40
-
11:21
-
10:18
-
10:00
-
08:00
-
00:59