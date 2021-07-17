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Ферстаппен рассказал об эмоциях, когда на его машине загорелись тормоза перед стартом

Ферстаппен рассказал об эмоциях, когда на его машине загорелись тормоза перед стартом
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Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал происшествие перед стартом спринтерской гонки Гран-при Великобритании, когда на его машине загорелись тормоза на переднем левом колесе.

«Я очень сильно опасался. Небольшой огонь — это нормально, но в какой-то момент он стал довольно большим, так что я просто смотрел в зеркало на парней сзади, словно приговаривая, чтобы они двигались быстрее. Я не был уверен перед третьим поворотом, что мои тормоза сработают, но, к счастью, серьёзных повреждений не было.

Я видел, как несколько людей на трибунах делали фото, когда тормоза горели. Без сомнений, у них получились хорошие снимки!» — приводит слова Ферстаппена Motorsport Week.

Также голландец поделился впечатлениями от спринта: «Похоже, мы достаточно быстры в поворотах, а они в этот уик-энд быстры на прямых. В этот уик-энд мы не можем вносить изменения, своего рода застряли, так что ситуацию на прямых не исправить — поэтому мы должны отыгрывать время в поворотах. Темп был в порядке, но я всё ещё ожидаю, что завтра в игру вступят пит-стопы — может, даже два, кто знает. Вновь будет хорошее сражение».

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «инстаграме» Формулы-1.

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