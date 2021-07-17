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Мазепин: был намного быстрее напарника в первой части и намного медленнее — во второй

Мазепин: был намного быстрее напарника в первой части и намного медленнее — во второй
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Гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал контакт с Миком Шумахером на первом круге спринт-квалификации Гран-при Великобритании, а также оценил свой темп.

«Я очень хорошо тронулся с места — это один из моих лучших стартов в этом году. Натура этой трассы такова, что во втором повороте трассы я находился на внешнем радиусе, а в третьем — на третьем. Ты стараешься сохранять скорость машины, но болид слева лучше тормозит, и вы оба пытаетесь преодолеть поворот, но затем мне пришлось избегать моего напарника.

При том темпе, которым обладает наша машина в этот уик-энд, лучший ориентир — это мой напарник, и я был намного быстрее его в первой части гонки, а затем намного медленнее во второй», — приводит слова Мазепина пресс-служба «Хааса».

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