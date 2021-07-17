Джордж Расселл потеряет три позиции на старте Гран-при Великобритании

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл потеряет три позиции на старте воскресной гонки Формулы-1, сообщает официальный сайт ФИА.



После финиша спринт-квалификации судьи вызвали к себе Карлоса Сайнса и Джорджа Расселла для расследования аварии гонщиков «Феррари» и «Уильямса» на первом круге спринтерской гонки. Рассмотрев обстоятельства инцидента, судьи приняли решение наказать Расселла за создание аварийной ситуации потерей трёх позиций на старте основной гонки.



Кроме того, Расселлу добавили один штрафной балл в суперлицензию.



Таким образом, Расселл потерял место в первой десятке и будет стартовать только 12-м.



Стартовая решётка Гран-при Великобритании с учётом штрафа Расселла



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

3. Валттери Боттас («Мерседес»)

4. Шарль Леклер («Феррари»)

5. Ландо Норрис («Макларен»)

6. Даниэль Риккардо («Макларен»)

7. Фернандо Алонсо («Альпин»)

8. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)

9. Эстебан Окон («Альпин»)

10. Карлос Сайнс-младший («Феррари»)

11. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

12. Джордж Расселл («Уильямс»)

13. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)

15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

16. Юки Цунода («Альфа Таури»)

17. Николас Латифи («Уильямс»)

18. Мик Шумахер («Хаас»)

19. Никита Мазепин («Хаас»)

20. Серхио Перес («Ред Булл»).

Новость по теме Сайнс считает, что Расселл должен получить штраф и стартовать в гонке позади него