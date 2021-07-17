Мазепин — о контакте с Шумахером: было просто невозможно не допустить разворота

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал столкновение с напарником по команде немцем Миком Шумахером на первом круге спринтерской гонки Гран-при Великобритании Формулы-1. После контакта болид Мазепина развернуло, а Шумахер продолжил гонку на повреждённом автомобиле.



«У меня был достойный старт, чем я очень доволен. Во втором повороте я был на внешнем радиусе, а в третьем, соответственно, уже на внутреннем. Я допустил блокировку на входе в поворот, и… Мне нужно было избежать контакта с напарником, но при такой блокировке колеса было просто невозможно не допустить разворота. Вот как это случилось. Но гонка пошла дальше, у моей машины не было повреждений», — заявил Мазепин в интервью пресс-службе Формулы-1.