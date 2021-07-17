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Штайнер прокомментировал столкновение Мазепина и Шумахера в спринтерской гонке

Штайнер прокомментировал столкновение Мазепина и Шумахера в спринтерской гонке
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Руководитель американской команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер прокомментировал столкновение между гонщиками своей команды Миком Шумахером и Никитой Мазепиным в спринтерской гонке Гран-при Великобритании.

«Мы открыто обсуждали эту ситуацию на брифинге. Мы находимся там, где находимся, и наши гонщики могут соревноваться только друг с другом. Конечно, мы должны избегать подобных ситуаций, но такое всё же может происходить. Но важно, что оба пилота смогли продолжить гонку.

Нам не придётся выбрасывать повреждённые детали, которые мы заменим: их можно отремонтировать», — приводит слова Штайнера Motorsport-Magazin.

Мик Шумахер закончил спринт-квалификацию на 18-й позиции, Никита Мазепин финишировал 19-м.

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