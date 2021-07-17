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Перес объяснил свой разворот в спринт-квалификации в Сильверстоуне

Перес объяснил свой разворот в спринт-квалификации в Сильверстоуне
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал инцидент в спринт-квалификации Гран-при Великобритании. Переса развернуло в середине гонки, а из-за сильных вибраций команда приняла решение сойти с дистанции перед последним кругом гонки.

«Очень жаль, что мне пришлось сойти с дистанции в спринте, потому что машина была действительно хороша. Плохой день, мне остаётся только извиниться перед командой. Я потерял заднюю часть машины во время борьбы с Ландо, что испортило наш день. Я был в середине поворота, набрал достаточно газа и попал в грязный воздух. В том повороте я был просто пассажиром. После инцидента возникла сильная вибрация, так что я просто старался безопасно закончить гонку.

Команда была обеспокоена повреждениями, которые были вызваны вибрациями, мы уже не могли отыграть позиции, так что мы решили сойти.

Завтра я буду стартовать последним, здесь сложно обгонять. Но у нас быстрая машина, так что я буду атаковать и постараюсь заработать как можно больше очков», — цитирует Переса пресс-служба команды.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.

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