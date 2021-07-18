Мазепин, Сайнс и Феттель получили предупреждения от стюардов Гран-при Великобритании

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин, пилот «Феррари» Карлос Сайнс и представитель «Астон Мартин» Себастьян Феттель получили предупреждения от стюардов Гран-при Великобритании, сообщает официальный сайт ФИА.
Пилоты были вызваны к судьям за нарушение процедуры тренировки старта во время второго сеанса свободных заездов. Судьи, рассмотрев обстоятельства произошедшего, приняли решение не назначать суровое наказание пилотам и выписали им предупреждения. В случае повторения такого нарушения пилотов могут ждать штрафные санкции.
Кроме того, судьи рассмотрели ещё один инцидент с участием Карлоса Сайнса — в спринт-квалификации он небезопасно возвращался на трассу после контакта с Джорджем Раселлом. Однако судьи не увидели в этой ситуации ничего противоречащего правилам и испанец избежал наказания.
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