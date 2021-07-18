Алонсо: это один из лучших первых кругов в моей карьере!

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо прокомментировал итоги спринт-квалификации Гран-при Великобритании. На первом круге Алонсо прорвался с 11-й позиции на пятую. К финишу Фернандо пришёл на седьмом месте.



«Думаю, этот первый круг был одним из лучших в моей карьере. Я знаю, что до этого у меня было много хороших первых кругов, особенно во времена выступлений в «Рено». Но этот был более полноценным. Каждый поворот был очень хорош. Что касается завтрашнего дня, то сложно сказать. Нас ждёт долгая гонка.



Сегодня вы видели, как шины пузырились уже на 17-м круге дистанции. Завтра долгая гонка, к тому же нас ждёт жаркая погода.



В обычной квалификации мы были 11-ми, но завтра стартуем седьмыми. Я не уверен, что по скорости мы соответствуем седьмой позиции, так что жду сложной гонки. Посмотрим, что получится сделать», — приводит слова Алонсо Motorsport Week.