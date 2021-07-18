Алонсо: это один из лучших первых кругов в моей карьере!

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо прокомментировал итоги спринт-квалификации Гран-при Великобритании. На первом круге Алонсо прорвался с 11-й позиции на пятую. К финишу Фернандо пришёл на седьмом месте.
«Думаю, этот первый круг был одним из лучших в моей карьере. Я знаю, что до этого у меня было много хороших первых кругов, особенно во времена выступлений в «Рено». Но этот был более полноценным. Каждый поворот был очень хорош. Что касается завтрашнего дня, то сложно сказать. Нас ждёт долгая гонка.
Сегодня вы видели, как шины пузырились уже на 17-м круге дистанции. Завтра долгая гонка, к тому же нас ждёт жаркая погода.
В обычной квалификации мы были 11-ми, но завтра стартуем седьмыми. Я не уверен, что по скорости мы соответствуем седьмой позиции, так что жду сложной гонки. Посмотрим, что получится сделать», — приводит слова Алонсо Motorsport Week.
- 18 июля 2021
-
00:54
-
00:44
-
00:05
- 17 июля 2021
-
23:53
-
23:48
-
23:47
-
23:38
-
23:30
-
23:08
-
22:55
-
22:41
-
22:22
-
22:05
-
21:45
-
21:43
-
20:55
-
20:52
-
20:38
-
20:23
-
19:06
-
18:20
-
17:41
-
17:08
-
16:46
-
15:31
-
15:22
-
15:15
-
14:48
-
13:21
-
13:00
-
13:00
-
12:33
-
12:32
-
12:31
-
11:59