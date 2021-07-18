Никита Мазепин продолжит выступать за «Хаас» в сезоне-2022
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Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин продолжит выступление в команде и в 2022 году. Об этом сообщил руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер.
«Всё подписано», — приводит слова Штайнера Motorsport-Total.
Отмечается, что соглашение на предстоящий сезон с партнёром Мазепина по команде, немцем Миком Шумахером пока не достигнуто.
После девяти этапов дебютного сезона Формулы-1 Никита Мазепин очков пока не набирал. Россиянин располагается на предпоследней, 19-й строчке общего зачёта, опережая гонщика команды «Уильямс» Николаса Латифи.
Ранее сообщалось, что в «Ред Булл» добились отмены некоторых директив международной автомобильной федерации (ФИА) относительно замедления командами Формулы-1 времени пит-стопов.
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