Вольф заявил, что переговоры Расселла с «Ред Булл» прошли бы при его участии

Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал заявление советника «Ред Булл» по автоспорту Хельмута Марко, что если немецкая команда не пригласит к себе Джорджа Расселла, то австрийцам был бы интересен вариант с молодым британским гонщиком. Вольф напомнил, что именно он ведёт дела Расселла.



«Если бы Джордж начал переговоры с «Ред Булл», то я бы тоже сидел за столом», — отметил Вольф в интервью изданию Osterreich.



Ранее Вольф объявил, что в «Мерседесе» намерены определиться с напарником Льюиса Хэмилтона на сезон-2022 Формулы-1 во время летнего перерыва — до Гран-при Бельгии. В «Мерседесе» выбирают между Расселлом и нынешним партнёром Хэмилтона — финном Валттери Боттасом.