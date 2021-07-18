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Вольф заявил, что переговоры Расселла с «Ред Булл» прошли бы при его участии

Вольф заявил, что переговоры Расселла с «Ред Булл» прошли бы при его участии
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Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал заявление советника «Ред Булл» по автоспорту Хельмута Марко, что если немецкая команда не пригласит к себе Джорджа Расселла, то австрийцам был бы интересен вариант с молодым британским гонщиком. Вольф напомнил, что именно он ведёт дела Расселла.

«Если бы Джордж начал переговоры с «Ред Булл», то я бы тоже сидел за столом», — отметил Вольф в интервью изданию Osterreich.

Ранее Вольф объявил, что в «Мерседесе» намерены определиться с напарником Льюиса Хэмилтона на сезон-2022 Формулы-1 во время летнего перерыва — до Гран-при Бельгии. В «Мерседесе» выбирают между Расселлом и нынешним партнёром Хэмилтона — финном Валттери Боттасом.

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