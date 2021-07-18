Хэмилтон сообщил, в чём видит шанс «Мерседеса» в борьбе с «Ред Булл» на ГП Великобритании

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями от Гран-при Великобритании, признавшись, что опередить «Ред Булл» будет непросто.

«Будет непросто. Если я смогу удержаться за ними по ходу отрезков, возможно, мы сможем оказать давление за счёт нашей стратегии. Но мы и не собираемся обгонять их на трассе: они слишком быстры. Надеюсь, сыграем в долгую», — приводит слова Хэмилтона Motorsport.



Высказался о предстоящем этапе и руководитель «Мерседеса» Тото Вольф.

«У нас два болида и мы сможем развести стратегии. Можно удлинить отрезки, попробовать оверкат, андеркат или старт на разных типах шин. Без сомнения, это большое преимущество», — сказал Вольф.



Начало Гран-при Великобритании — в 17:00 мск. Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.



Формула-1. Гран-при Великобритании — 2021. Онлайн-трансляция гонки