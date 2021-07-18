Хорнер назвал действия Хэмилтона в аварии с Ферстаппеном грязным пилотажем

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал столкновение пилота команды Макса Ферстаппена и гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на старте Гран-при Великобритании. В результате контакта машина Ферстаппена угодила в стену, пилота везут в больницу.

«Это было абсолютно вопреки обычному порядку вещей — совать колесо внутрь поворота. Каждый, кто проезжал этот поворот, знает, что ты не засовываешь колесо внутрь «Копса». Льюис отправил его в отбойник.

Слава богу, что Макс не травмирован. Это был отчаянный манёвр. Ты не засовываешь колесо внутрь «Копса» — один из быстрейших поворотов в мире. Это просто грязный пилотаж. Теперь всё решают стюарды, и мы надеемся, что они соответствующим образом разберутся в ситуации», — приводит слова Хорнера BBC.