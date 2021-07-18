Хорнер назвал действия Хэмилтона в аварии с Ферстаппеном грязным пилотажем

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал столкновение пилота команды Макса Ферстаппена и гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на старте Гран-при Великобритании. В результате контакта машина Ферстаппена угодила в стену, пилота везут в больницу.
«Это было абсолютно вопреки обычному порядку вещей — совать колесо внутрь поворота. Каждый, кто проезжал этот поворот, знает, что ты не засовываешь колесо внутрь «Копса». Льюис отправил его в отбойник.
Слава богу, что Макс не травмирован. Это был отчаянный манёвр. Ты не засовываешь колесо внутрь «Копса» — один из быстрейших поворотов в мире. Это просто грязный пилотаж. Теперь всё решают стюарды, и мы надеемся, что они соответствующим образом разберутся в ситуации», — приводит слова Хорнера BBC.
- 18 июля 2021
-
19:05
-
18:52
-
18:24
-
18:01
-
17:51
-
17:34
-
17:17
-
16:54
-
15:35
-
13:54
-
13:47
-
13:43
-
12:30
-
12:06
-
12:01
-
12:00
-
11:36
-
10:07
-
09:00
-
00:54
-
00:44
-
00:05
- 17 июля 2021
-
23:53
-
23:48
-
23:47
-
23:38
-
23:30
-
23:08
-
22:55
-
22:41
-
22:22
-
22:05
-
21:45
-
21:43
-
20:55