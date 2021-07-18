Опубликовано видео столкновения Ферстаппена и Хэмилтона на Гран-при Великобритании

Опубликовано видео инцидента, который произошёл в начале Гран-при Великобритании. На старте гонки пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон столкнулся с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.
Макс в борьбе с Льюисом вошёл в поворот по внешнему радиусу. «Мерседес» в итоге поддел болид «Ред Булл», отправив того в стену. В итоге Ферстаппен с трудом покинул болид, он был вынужден сойти с дистанции.
В результате инцидента Ферстаппен с трудом вышел из болида, ему пришлось сойти с дистанции. Позднее стало известно, что пилота из Нидерландов отправили в больницу.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал» и Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Матч ТВ».
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию гонки.
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер уже раскритиковал Хэмилтона, назвав его действие грязным пилотажем.
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