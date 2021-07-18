Хэмилтона оштрафовали на 10 секунд за столкновение с Ферстаппеном

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон был оштрафован на 10 секунд в результате инцидента на старте Гран-при Великобритании. Хэмилтон в начале гонки столкнулся с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

Макс в борьбе с Льюисом вошёл в поворот по внешнему радиусу. «Мерседес» в итоге поддел болид «Ред Булл», отправив того в стену. В итоге Ферстаппен с трудом покинул болид, он был вынужден сойти с дистанции.

В результате инцидента Ферстаппен с трудом вышел из болида, ему пришлось сойти с дистанции. Позднее стало известно, что пилота из Нидерландов отправили в больницу на обследование.

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер уже раскритиковал Хэмилтона, назвав его действие грязным пилотажем.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию гонки.