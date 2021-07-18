После первичного обследования Ферстаппена отправили в больницу

Пресс-служба «Ред Булл» опубликовала обновлённую информацию о состоянии гонщика команды Макса Ферстаппена. В начале Гран-при Великобритании он столкнулся с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном. В результате инцидента Ферстаппен врезался в стену и сошёл с дистанции. Сообщалось, что его доставили в медицинский центр при трассе.

«После первичного обследования в медицинском центре Сильверстоуна Макса Ферстаппена отвезли в местный госпиталь для дальнейшего обследования. Мы будем сообщать, если появится новая информация», — говорится в сообщении «Ред Булл».

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер уже раскритиковал Хэмилтона, выразив недовольство его действиями. Хэмилтона по итогам инцидента оштрафовали на 10 секунд.