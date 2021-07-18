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Мазепин во второй раз в сезоне финишировал впереди Шумахера

Мазепин во второй раз в сезоне финишировал впереди Шумахера
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Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин удачно провёл Гран-при Великобритании. Россиянин завершил гонку на 17-м месте, опередив своего напарника Мика Шумахера.

В первой части гонки Мазепин отставал на 2-3 секунды, но после пит-стопов обошёл напарника и удержал позицию. Гонщики «Хааса» традиционно были последними среди тех, кто добрался до финиша.

Мазепин во второй раз в нынешнем сезоне финишировал впереди Шумахера.

Гонку в Сильверстоуне выиграл пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Уже на старте он столкнулся с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. Представитель Нидерландов вылетел с трассы и врезался в стену. В итоге его отправили в больницу на обследование.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию Гран-при Великобритании.

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