Хорнер: надеюсь, Хэмилтон очень доволен собой. Для меня это дутая победа
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал победу британского гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на Гран-при Великобритании. Несмотря на 10-секундный штраф от стюардов, Хэмилтон сумел незадолго до финиша догнать и обогнать гонщика «Феррари» Шарля Леклера.
«Буду честным: так не должно быть. Макс пережил инцидент в 51G, Льюис Хэмилтон — чемпион мира, он не должен совершать такие манёвры. Это неприемлемо. Он отправил пилота… Слава богу, что главный результат сегодня — это то, что Макс не получил травм. Ему пришлось отправиться в госпиталь для превентивных проверок из-за подобных перегрузок.
Надеюсь, Льюис очень доволен собой. Для меня это дутая победа», — заявил Хорнер в интервью Sky Sports.
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