Хэмилтон сократил отставание от Ферстаппена в зачёте пилотов, Норрис ворвался в топ-3

В Сильверстоуне завершился очередной этап Формулы-1. Победителем Гран-при Великобритании стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, который уже на старте столкнулся со своим главным конкурентом, гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. В результате столкновения представитель Нидерландов сошёл с трассы.
Хэмилтон, одержав победу, сократил отставание от Ферстаппена до 7 очков. Тем временем на третье место вышел гонщик «Макларена» Ландо Норрис, он набрал 113 баллов. Четвёртое место занимает Валттери Боттас из «Мерседеса» (107). А Серхио Перес, ещё недавно находившийся на третьем месте, опустился на пятое (104).
В Кубке Конструкторов «Мерседес» и вовсе сократил отставание от «Ред Булл» до четырёх очков.
Формула-1. Общий зачёт
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 182 очка
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 175
3. Ландо Норрис («Макларен») — 113
4. Валттери Боттас («Мерседес») — 107
5. Серхио Перес («Ред Булл») — 104
6. Шарль Леклер («Феррари») — 80
7. Карлос Сайнс («Феррари») — 68
8. Даниэль Риккардо («Макларен») — 50
9. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 39
10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 30
11. Фернандо Алонсо («Альпин») — 26
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 18
13. Эстебан Окон («Альпин») — 14
14. Юки Цунода («Альфа Таури») — 10
15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1
17. Джордж Расселл («Уильямс») — 0
18. Мик Шумахер («Хаас») — 0
19. Никита Мазепин («Хаас») — 0
20. Николас Латифи («Уильямс») — 0.
Кубок конструкторов:
1. «Ред Булл» — 286 очков
2. «Мерседес» — 282
3. «Макларен» — 163
4. «Феррари» — 148
5. «Альфа Таури» — 49
6. «Астон Мартин» — 48
7. «Альпин» — 40
8. «Альфа Ромео» — 2
9. «Уильямс» — 0
10. «Хаас» — 0.
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