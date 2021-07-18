Хэмилтон сократил отставание от Ферстаппена в зачёте пилотов, Норрис ворвался в топ-3

В Сильверстоуне завершился очередной этап Формулы-1. Победителем Гран-при Великобритании стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, который уже на старте столкнулся со своим главным конкурентом, гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. В результате столкновения представитель Нидерландов сошёл с трассы.

Хэмилтон, одержав победу, сократил отставание от Ферстаппена до 7 очков. Тем временем на третье место вышел гонщик «Макларена» Ландо Норрис, он набрал 113 баллов. Четвёртое место занимает Валттери Боттас из «Мерседеса» (107). А Серхио Перес, ещё недавно находившийся на третьем месте, опустился на пятое (104).

В Кубке Конструкторов «Мерседес» и вовсе сократил отставание от «Ред Булл» до четырёх очков.

Формула-1. Общий зачёт

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 182 очка

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 175

3. Ландо Норрис («Макларен») — 113

4. Валттери Боттас («Мерседес») — 107

5. Серхио Перес («Ред Булл») — 104

6. Шарль Леклер («Феррари») — 80

7. Карлос Сайнс («Феррари») — 68

8. Даниэль Риккардо («Макларен») — 50

9. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 39

10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 30

11. Фернандо Алонсо («Альпин») — 26

12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 18

13. Эстебан Окон («Альпин») — 14

14. Юки Цунода («Альфа Таури») — 10

15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1

17. Джордж Расселл («Уильямс») — 0

18. Мик Шумахер («Хаас») — 0

19. Никита Мазепин («Хаас») — 0

20. Николас Латифи («Уильямс») — 0.

Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 286 очков

2. «Мерседес» — 282

3. «Макларен» — 163

4. «Феррари» — 148

5. «Альфа Таури» — 49

6. «Астон Мартин» — 48

7. «Альпин» — 40

8. «Альфа Ромео» — 2

9. «Уильямс» — 0

10. «Хаас» — 0.