Шульмейстер — об аварии Ферстаппена: ему нужно было побыть чуть математиком

Российский автогонщик Борис Шульмейстер высказался об инциденте, который произошёл на старте Гран-при Великобритании Формулы-1. На первом круге столкнулись гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. В результате столкновения Ферстаппен врезался в стену и был доставлен в больницу. Хэмилтон получил 10-секундный штраф, но всё равно выиграл гонку.
«Стюарды видели инцидент с разных сторон. Наверняка они приняли правильное решение. По поводу виновности стюарды вынесли решение. Мне показалось, что запас по скорости был у Макса. Если бы он даже чуть отпустил ситуацию, дал Льюису себя пройти, то всё равно бы потом вернул себе первое место. Либо обогнал, либо на пит-стопе. Он очень быстрый и опытный уже пилот, но здесь ему нужно было побыть чуть математиком», — сказал Шульмейстер корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
- 18 июля 2021
-
20:44
-
20:31
-
20:25
-
20:19
-
20:06
-
20:00
-
19:54
-
19:48
-
19:20
-
19:05
-
18:52
-
18:24
-
18:01
-
17:51
-
17:34
-
17:17
-
16:54
-
15:35
-
13:54
-
13:47
-
13:43
-
12:30
-
12:06
-
12:01
-
12:00
-
11:36
-
10:07
-
09:00
-
00:54
-
00:44
-
00:05
- 17 июля 2021
-
23:53
-
23:48
-
23:47
-
23:38