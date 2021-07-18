Шульмейстер — об аварии Ферстаппена: ему нужно было побыть чуть математиком

Российский автогонщик Борис Шульмейстер высказался об инциденте, который произошёл на старте Гран-при Великобритании Формулы-1. На первом круге столкнулись гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. В результате столкновения Ферстаппен врезался в стену и был доставлен в больницу. Хэмилтон получил 10-секундный штраф, но всё равно выиграл гонку.

«Стюарды видели инцидент с разных сторон. Наверняка они приняли правильное решение. По поводу виновности стюарды вынесли решение. Мне показалось, что запас по скорости был у Макса. Если бы он даже чуть отпустил ситуацию, дал Льюису себя пройти, то всё равно бы потом вернул себе первое место. Либо обогнал, либо на пит-стопе. Он очень быстрый и опытный уже пилот, но здесь ему нужно было побыть чуть математиком», — сказал Шульмейстер корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.