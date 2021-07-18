Хэмилтон: Ферстаппен вообще не оставил мне места. Ему не следует быть таким агрессивным

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал столкновение с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном на первом круге Гран-при Великобритании.
«Я всегда стараюсь оценивать свой подход, особенно когда сражаюсь с Максом, ведь он очень агрессивен. Сегодня я ехал абсолютно бок о бок с ним, а он не оставил мне места вообще. Я не считаю, что ему следует быть таким агрессивным. Он ехал со мной бок о бок. Это здорово смотрится в «Копсе», но нужно оставлять место. Тут никогда не бывает ошибки одного человека, это баланс между двумя.
Не знал, что он был в больнице. Но это гонки, это не влияло на мои ощущения от победы. Я бы хотел бороться с ним всю гонку. Мне нравится сражаться с ним и я жду следующих битв, но я не стану действовать менее агрессивно. В этот уик-энд нам были нужны очки, там был разрыв — и я двинулся в него.
Так или иначе, согласен я со штрафом или нет, но я принимаю его и просто продолжаю работать. Я словно думал: «Я не позволю чему-либо помешать болельщикам получить удовольствие от уик-энда, национального гимна и британского флага», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.
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