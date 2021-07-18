Серхио Перес: борьба Ферстаппена и Хэмилтона была за гранью

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился мнением об аварии, в которую попал его напарник Макс Ферстаппен на Гран-при Великобритании. Уже на первом круге Ферстаппен столкнулся с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном. В результате инцидента болид Ферстаппена врезался в стену, Макс сошёл с дистанции, его в итоге доставили в больницу. Хэмилтон, несмотря на 10-секундный штраф, выиграл гонку.

«Это был сложный день, плохой день для команды. Да и весь уик-энд получился неудачным. Хотелось бы вернуться сильнее на следующую гонку.

Что касается инцидента Ферстаппена и Хэмилтона, то я его видел. Рад, что с Максом всё в порядке, это главное. Я думаю, что в борьбе перешли грань. Они вели слишком близкую и упорную борьбу.

Там очень не повезло. Инцидент произошёл на большой скорости. Но главное, как я уже говорил, что Макс в порядке», — цитирует Переса GPBlog.