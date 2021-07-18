Ферстаппен раскритиковал Хэмилтона за празднование победы, когда Макс был в больнице

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен обратился к своим болельщикам после аварии на первом круге гонки Гран-при Великобритании Формулы-1, когда голландец столкнулся с британским пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном. Британец сумел продолжить гонку и, несмотря на десятисекундный штраф, одержал победу. Ферстаппену не понравилось, что Хэмилтон активно отмечал победу после финиша.
«Рад, что я в порядке. Очень расстроен тем, что меня выбили вот так. Выписанное наказание никак нам не помогло. Справедливость не восторжествовала после опасного манёвра, который допустил Льюис на трассе.
Я был в больнице и видел празднования — это неуважение и неспортивное поведение, но мы двигаемся дальше», — написал Ферстаппен в своём аккаунте в «твиттере».
- 18 июля 2021
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