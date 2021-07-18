Леклер признан гонщиком дня на Гран-при Великобритании Формулы-1

Пресс-служба Формулы-1 подвела итоги голосования болельщиков, определявших лучшего пилота на Гран-при Великобритании Формулы-1 на стационарной трассе «Сильверстоун». Больше всего голосов получил пилот «Феррари» Шарль Леклер, представляющий Монако. Монегаск занял в спринт-квалификации четвёртое место, а в гонке уже на первом круге вышел в лидеры после обгона на старте Валттери Боттаса и столкновения Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона. Лишь за несколько кругов до финиша Леклер расстался с первым местом, пропустив Хэмилтона вперёд.
На подиум Гран-при Великобритании Формулы-1 вместе с Шарлем Леклером поднялись два представителя «Мерседеса» — победитель гонки Льюис Хэмилтон и финский гонщик Валттери Боттас. Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин в своей десятой гонке в Формуле-1 занял 17-е место.
- 18 июля 2021
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