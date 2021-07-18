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Врач Формулы-1 рассказал о состоянии Ферстаппена

Врач Формулы-1 рассказал о состоянии Ферстаппена
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Доктор Иан Робертс, координатор медпомощи Формулы-1, рассказал о состоянии пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена. В начале Гран-при Великобритании Ферстаппен столкнулся с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном. В результате контакта Ферстаппен врезался в стену, его после инцидента доставили в больницу.

«Макс был немного потрясён, его отвезли в больницу для обследования. Мы видели на экране произошедшее, показалось, что машина перевернулась, но, к счастью, обошлось, хоть это и впечатляюще.

Мы попытались оценить его состояние максимально быстро, пока он ещё был в болиде. Но, очевидно, что нам надо было вытащить его из машины, чтобы посмотреть, всё ли в порядке. Нужно было помочь ему выбраться, чтобы он успокоился и был расслабленнее. Всегда есть опасение, что имело место сотрясение мозга. Это нужно было исключить. Никаких других повреждений не было обнаружено», — цитирует Робертса BBC.

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